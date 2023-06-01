◇インターリーグブルージェイズ1―2ブルワーズ（2026年4月16日ミルウォーキー）ブルージェイズの岡本は2試合連続の無安打に終わった。1―2の9回2死三塁では、遊ゴロに倒れ最後の打者に。相手が喜びを分かち合う中、下を向いてベンチへ下がった。「（調子が）めちゃくちゃ悪いなというのはない」と話していたが、打率・200で、なかなか調子が上がらない。守備では移籍後初めて一塁で先発し、無難にプレーした。チー