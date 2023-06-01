ドジャース・大谷が17日（日本時間18日午前9時40分開始）、ロッキーズ・菅野と今季初対戦する。大谷にとっては今季初の日本投手との対戦。3月のWBCでチームメートにもなった2人は昨年9月7日に初対戦していて、当時オリオールズ所属だった右腕から大谷が2本塁打。大谷は現在、48試合連続出塁中で日本選手の最長記録を更新している。AP通信は16日、ド軍の選手年俸と年俸総額に応じた課徴金（ぜいたく税）を合わせた昨年の支出