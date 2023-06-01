17日夜、群馬県館林市の住宅の敷地内で生後間もない男の子の遺体がみつかり、警察が詳しい経緯を調べています。警察によりますと、17日午後7時前、館林市広内町の住宅の住人から「人のような物体がある」と110番通報がありました。現場に駆けつけた警察官が、住宅の敷地の屋外で生後間もない男の子の遺体を発見したということです。男の子は死後時間がたっていて、警察は男の子の身元の特定を急ぐとともに、何らかの事件に巻き込ま