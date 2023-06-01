岐阜県大垣市で90代の女性が現金3000万円を騙し取られました。 警察によりますと、被害にあったのは大垣市に住む90代の女性です。 今月15日、女性の自宅に息子を名乗る男から電話がありました。 女性は男から「2000万円ぐらい用立てて」「上司の知り合いの息子が行く。信用できるやつだ」などと言われ、自宅に来た男に現金約2600万円を手渡したということです。 さらに、翌日にも電話があり、自宅に現れた女に