◇セ・リーグ阪神2―1中日（2026年4月17日甲子園）眠れる打線を、阪神・大山が意地で運んだ一打で目覚めさせた。6回無死三塁の好機で、詰まりながらも左前に落とし、貴重な同点打とした。「0」が並んだスコアボードに「1」を刻んだのは、頼れる背番号3だった。「得点を取るだけだった。勝てて良かった」走者を還すことだけが、脳裏を支配していた。1点ビハインド、この日訪れた最大のチャンスで打席を託され、カウント