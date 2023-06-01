◇セ・リーグ阪神2―1中日（2026年4月17日甲子園）佐藤輝の左中間への飛球が、左翼手の細川と中堅手の花田の衝突によるラッキーな三塁打となり、大山が同点打。そして森下のさすがの決勝弾。試合内容だけ見ると、相手の守備に助けられた感もある。それでも勝利したからこそ、あえて苦言を呈したいシーンがあった。6回に同点としてさらに無死一、二塁から坂本がバントを失敗した。しかも3度ファウルしたうちの、少なくと