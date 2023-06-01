◇セ・リーグ阪神2―1中日（2026年4月17日甲子園）不敗神話継続だ。阪神・村上は、6回4安打1失点と粘投。勝ち星こそつかなかったが、初回以降は無失点に抑えて意地を見せつけた。「初回ツーアウトから失点してしまい、リズムに乗り切れませんでした。2回以降、粘り強く投げることで、なんとか試合をつくることができたと思います」初回は細川にフェンス直撃の二塁打、ボスラーに四球を与え、2死一、二塁のピンチを招く