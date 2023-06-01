◇セ・リーグ阪神2―1中日（2026年4月17日甲子園）阪神は17日の中日戦（甲子園）に2―1で勝利し、連敗を2で止めた。3番・森下翔太外野手（25）が、1―1の7回に左中間へ今季7号の決勝ソロを放った。1985年にバース、掛布、岡田がバックスクリーン3連発を放った日。41年前に伝説が生まれたのと同じ7回に、同学年のスター的存在だった右腕を打ち砕いた。甲子園での「4・17」で決勝本塁打は、96年新庄剛志以来30年ぶりとなった