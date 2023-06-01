◇ファーム・リーグ阪神2―0広島（2026年4月17日SGL）復活への第一歩を踏み出した。阪神のドラフト1位・立石が、ファーム・リーグ広島戦（SGL）に「5番・左翼」でスタメン出場。左手首関節炎から復帰後3試合目で待望の「H」ランプをともした。「ヒット打ったり、実戦の体力とかは、実戦でないと養えない。そういった意味では、いい外野の守備も含めて、ずっと（段階を踏んで）できてるんじゃない？」。平田2軍監督の言葉