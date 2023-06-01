◇セ・リーグ阪神2―1中日（2026年4月17日甲子園）阪神・大竹が18日の中日戦に先発する。今季2試合目の登板に向け、キャッチボールやショートダッシュで調整した。「まだ2試合目なので。自分の持っているものを出すだけ」昨季3戦で0勝2敗、防御率5・50と苦しめられた相手にリベンジを期す。また、16日に大竹と同じ調整を行っていた茨木は22日DeNA戦に向かう見込みとなった。