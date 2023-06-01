阪神・ルーカスが出場選手登録を抹消され、SGL尼崎の2軍練習に合流した。16日巨人戦（甲子園）では5回4失点で2敗目。全3試合で初回に失点し、「立ち上がりがどうしても課題になっている。そこをなんとか考えて、立ち上がり良くゲームに入っていけるように取り組みたい」と見据えた。藤川監督は「ファームで1、2イニングを繰り返して出力を上げていく」とスピードアップに取り組ませる考え。中継ぎ起用について「全体のバランス