◇セ・リーグ阪神2―1中日（2026年4月17日甲子園）阪神・岩崎は前回14日巨人戦で負け投手になったショックを振り払い、5セーブ目を挙げた。9回に登板し、1人走者を出しながら、代打・阿部を遊ゴロ併殺に打ち取ってゲームセット。1点差を守り切った。ブルペン全体でチームを盛り上げるべく、「春先は大変ですから。うまくいかなかったことは反省して。シーズン最後に勝てるように、我慢の時もあると思いますけど、みんな