◇セ・リーグ阪神2―1中日（2026年4月17日甲子園）阪神・ドリスは1番から始まった難所の8回を3者凡退で切り抜け、勝利への道筋を付けた。7回の森下のソロで勝ち越した1点を守り「やっぱり勝ち越した直後だから、力むようではダメ。気持ちをコントロールして。今日もそれができたと思います」。16日巨人戦では3三振を奪っており、状態は上向き。実績豊富な17年セーブ王が必勝リレーの一員に加わった。