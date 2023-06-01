◇セ・リーグ阪神2―1中日（2026年4月17日甲子園）阪神・モレッタの必殺の「不規則スライダー」がさえわたった。7回、先頭の花田に、初球から3球続けて空振り三振。代打・大島には、通常とは逆方向の外角に逃げるように曲げ、バットを空転させた。直後の攻撃で森下に決勝弾が生まれて来日2勝目。甲子園のお立ち台に初めて上がった。「どこでも投げたい気持ちがある。監督に言われたところで貢献することしか考えていない