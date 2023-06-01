◇セ・リーグ阪神2―1中日（2026年4月17日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼頼みのクリーンアップ重いゲームでしたから、3、4、5番でチャンスを待つと。非常に期待していますから、（森下は）いいホームランでしたね。重いゲームになるところをきっちりと取れたところが大きいですね。▼モレッタが2勝数字を見れば十分な働き。展開を慣れさせるために負けているところで少し登板してもらって、日本の野球を覚えさ