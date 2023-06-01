＜JMイーグルLA選手権2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞海外メジャー初戦「シェブロン選手権」を来週に控えた前哨戦は第2ラウンドが進行中。日本勢は12人が出場している。【写真】渋野日向子が子どもたちに言葉を贈る先陣を切るのは渋野日向子。日本時間午前0時43分に10番からティオフ。2打目をピン上1メートルのつけて決め、バーディで滑り出した。今大会終了時点のポイントランキング