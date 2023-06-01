サンマなどの資源管理を話し合う国際会議が閉幕し、今年のサンマの漁獲枠を去年から5％削減することで合意しました。日本、中国、アメリカ、ロシアなど9つの国と地域が参加した北太平洋漁業委員会の会議では、低い水準の漁獲量が続くサンマの漁獲枠について話し合われました。日本は去年の漁獲枠から10％減らすよう求めていましたが、中国などが資源の回復は進んでいるなどとして反対し、最終的に去年より5％減らした19万2375トン