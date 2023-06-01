プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉とキャベツのトマトスパゲティー」 「春菊のベーコンガーリックサラダ」 「ゴボウのポタージュスープ」 の全3品。 どのお料理にもニンニクを使い、香りで食欲と免疫力を高めましょう。カラダを内側から温めて、スタミナアップ。【主食】豚肉とキャベツのトマトスパゲティー キャベツが美味しい春に作って欲しいトマトスパゲティー。豚肉の脂