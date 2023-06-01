倒木のリスクなどを調べる樹木診断。東京都がAIの活用を試験的に始めました。世田谷区の砧公園で、「AIを活用した樹木診断」が試験的に始まりました。この公園では先月から倒木が相次いでいて、1人のけが人も出ています。都は園内5000本の樹木について、樹木医による緊急点検を進めていて、点検が完了した236本の樹木のうち、57本に倒木の危険性があることが判明。96本でも状態が悪い可能性があり、より精密な診断を行うことにして