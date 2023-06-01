アンドニ・イラオラ監督の今シーズン限りでの退任が決まっているボーンマスは、ドイツ人のマルコ・ローゼ氏招へいに近づいているようだ。17日、イギリスメディア『トーク・スポーツ』が報じている。ボーンマスは14日、イラオラ監督が契約満了に伴い、今シーズン終了後にクラブを離れることを発表。2023年から率いたスぺイン人指揮官は、昨季にクラブをプレミアリーグ最高順位の9位に導くと、今季も主力流出に直面しながらも、