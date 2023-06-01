フランスメディア『RMCスポーツ』は17日、サウジアラビア代表指揮官のエルヴェ・ルナール監督が解任されたと報道。同メディアによると、サウジアラビアサッカー連盟（SAFF）の会長によって、即時の解任が言い渡されたという。サウジアラビア代表はワールドカップ3次予選（最終予選）でグループCの3位に終わり、4次予選（プレーオフ）に回ることに。4次予選では、1勝1分けでイラク代表を上回り、3大会連続7回目の本大会出場を決