アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、プレミアリーグ第33節マンチェスター・シティ戦に向けた会見に出席し、運命の一戦に向けてコメントを残した。17日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。32試合が消化したプレミアリーグでアーセナルは、勝ち点「70」の現在首位。一方、2位マンチェスター・Cは1試合消化が少ない状況で両者の勝ち点差は「6」。さらに得失点差はアーセナルが＋38に対し、マンチェスター