Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がダブル主演を務めるPrime Video連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』のBlu-ray＆DVD BOXが、10月7日に発売することが決定した。【場面写真】かっこよすぎる…！着物姿のカラちゃん（岩本照）＆シトーさん（松⽥元太）同作品の原作は、高野水登・フトンチラシの同名コミック。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）、サウナが大好きなヘアスタイ