名将ジョゼ・モウリーニョの去就を巡り、欧州サッカー界に激震が走っている。現在ベンフィカを率いる同監督に対し、ニューカッスル・ユナイテッドが獲得に乗り出している。しかし、移籍のスペシャリストであるファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、本人の意欲はイングランドではなく、古巣レアル・マドリードの復帰に向いているという。現在ラ・リーガ2位に甘んじ、欧州の舞台でも苦戦を強いられる「白い巨人」の危機を救うべく、