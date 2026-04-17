CL準々決勝でバイエルンに敗れたレアル・マドリード。コパ・デル・レイはベスト16で敗退しており、ラ・リーガでは首位バルセロナに9ポイントの差をつけられている。そんな今季を無冠で終えそうなレアルだが、指揮官であるアルバロ・アルベロア監督の評価はそれほど高いものではなく、次期監督に注目が集まっている。『Daily mail』によると、レアルはアメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督と元リヴァプールのユルゲン・