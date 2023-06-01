2025年から行方不明になっている東京・港区のIT関連会社の男性役員とみられる遺体を遺棄した疑いで、代表の男が逮捕されました。港区赤坂にあるIT関連会社の代表・水口克也容疑者（49）は、2025年10月、会社で役員を務める50代の男性とみられる遺体を、会社の事務所から別の場所に遺棄した疑いが持たれています。遺体は、18日午前0時半現在も発見されていません。男性は2025年の9月28日以降、行方が分からなくなっていた上、会社事