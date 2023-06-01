◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第15節BR東京49―5三重（2026年4月17日東京・秩父宮ラグビー場）BR東京が前半で6トライを奪うなど、三重を圧倒して49―5で快勝した。相手のミスから一気にトライにつなげ、守っても三重を終了間際の1トライに抑えた。勝ち点41としてプレーオフ進出（6位以内）に大きく前進した。すでにプレーオフ進出を決めている上位3位以外は、混戦が続く中、両チームにとっては重要な試合だった。