歌手の中西圭三が１６日、ビルボードライブ横浜でアーティストデビュー３５周年を記念したライブを行った。観客の手拍子を浴びながら登場。最初のＭＣで客席から「３５周年、おめでとう！」と祝福の声が飛ぶ中、「同じアーティストを３５年も追い続けることなんてございますか？今日は皆さんへ向けての大感謝祭です！」とファンに向けて感謝の気持ちを伝えた。代表曲の「ＷＯＭＡＮ」では力強さを増した声で魅了。正面を見つ