ギタリストの布袋寅泰が15日、自身のX（旧Twitter）を更新。世界的ロックバンドのDeep Purple（ディープ・パープル）の首相官邸訪問をめぐる投稿を削除した経緯を明かした。 発端となったのは11日、東京・日本武道館公演のため来日していたディープ・パープルが首相官邸を表敬訪問。同バンドの大ファンとしても知られる高市早苗首相との対面は大きな話題となった。 これに同日、布袋はXに「未だかつて