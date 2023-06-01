【輝艦大全 1/2000 宇宙戦艦ヤマト3199（第3次改装型）】 4月18日 発売 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、フィギュア「輝艦大全 1/2000 宇宙戦艦ヤマト3199（第3次改装型）」を4月18日に発売する。価格は9,900円。 本商品は「ヤマトよ永遠に REBEL3199」より宇宙戦艦ヤマトの「第3次改装型」を1/2000スケールでフィギュア化したもの。全長約165mmで「第3次改装型」の緻密