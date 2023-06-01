イランのアラグチ外相はさきほど自身のSNSを更新し、「レバノンでの停戦に合わせ、停戦期間の残りの間、ホルムズ海峡におけるすべての商船の通航は、完全に開放されると宣言する」と投稿しました。このあと、アメリカのトランプ大統領もSNSで「イランはホルムズ海峡が完全に開通し、自由な航行が可能になったと発表した。ありがとう！」と表明。ただ、「イランとの取引が100%完了するまでイランへの海上封鎖は維持される」とも書き