テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」が１４日に放送され、タレントの伊集院光、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏が出演。同局・中根舞美アナウンサーが進行を務めた。同局で名物番組として人気の「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」からタレント・出川哲朗が出演した。出川の冠人気番組で、旅先の心優しき人に助けてもらいながら電動バイクで旅をするバラエティー。番組内での印象的なア