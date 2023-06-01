イランのアラグチ外相が、「停戦期間中はホルムズ海峡を開放する」と表明したことを受け、ホルムズ海峡で船舶を運航する日本郵船と商船三井はそれぞれ、現在、情報を収集しているとした上で、引き続き、船員と船舶、貨物の安全を最優先して対応する旨のコメントを出しています。