イスラエルとレバノンが停戦に合意したことを受け、イランのアラグチ外相がホルムズ海峡を「全面的に開放する」と表明しました。アメリカのトランプ大統領の仲介で、イスラエルとレバノンが合意した10日間の停戦は日本時間17日午前6時から発効しました。この停戦を受けてイランのアラグチ外相はXへの投稿で、アメリカとイランの停戦期間中、全ての商船にホルムズ海峡を全面的に開放すると表明しました。この投稿の直後、トランプ大