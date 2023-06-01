17日午後7時ごろ、群馬県館林市広内町の住宅敷地内で生後間もないとみられる男児の遺体を、現場に駆け付けた県警警察官が見つけた。県警が身元と死因の確認を進めるとともに、死体遺棄事件の可能性もあるとみて捜査する。県警によると、同日夕に「人のような物体がある」と住人の男性から110番があった。
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