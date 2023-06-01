大阪市天王寺区のJR天王寺駅付近で9日、男性が切り付けられ負傷した事件で、大阪府警は17日、切り付けの他、直前に別の男性に対し乗用車で衝突したとして、殺人未遂などの疑いで住所不定、建設作業員尾野隆晴容疑者（21）を逮捕した。知人間のトラブルとみて詳しい経緯を調べる。逮捕容疑は9日午後10時ごろ、同区南河堀町の路上で、氏名不詳の少なくとも5人の仲間と共謀し、男性（24）を後方から車ではねた後、近くにいた男性