テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１６日に放送され、見取り図・リリー、盛山晋太郎がＭＣを務めた。この日は「卑屈自慢ＧＰ」。人気芸人たちが、卑屈すぎるエピソードを披露していく。昨年の「Ｍ−１グランプリ」準優勝で大ブレーク中のドンデコルテ・渡辺銀次は衝撃の事実を明かした。銀次は「リアルな話をさせていただきたい」と切り出し「私は同期の実家に。実家ですよ？２万７５００円で住まわせていただいております
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