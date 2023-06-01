テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１６日に放送され、見取り図・リリー、盛山晋太郎がＭＣを務めた。この日は「卑屈自慢ＧＰ」。人気芸人たちが、卑屈すぎるエピソードを披露していく。昨年の「Ｍ−１グランプリ」準優勝で大ブレーク中のドンデコルテ・渡辺銀次は衝撃の事実を明かした。銀次は「リアルな話をさせていただきたい」と切り出し「私は同期の実家に。実家ですよ？２万７５００円で住まわせていただいております