解散を発表しているお笑いトリオ・トンツカタンが１７日、都内で開催された「爆笑問題ｗｉｔｈタイタンシネマライブ」にゲスト出演した。トンツカタンは３月２４日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで解散を電撃発表。今月１８日にラストライブが決まっており、この日はトリオでの貴重なライブ出演に。ステージではコンビニレジネタを披露し、会場を笑わせた。エンディングでは、爆笑問題の太田光から「誰と誰が解散する