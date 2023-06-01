1986（昭和61）年4月18日、後楽園球場で死球を受けて投手に詰め寄る巨人のクロマティ。2―2で迎えた広島戦の八回1死三塁の場面だった。この後、原の犠飛で巨人が決勝点。クロマティは「ちっとも怒ってなんかいなかった。ゲームのリズムを変えたかった」。球史に残る乱闘事件を起こしたのは翌年の6月だった。