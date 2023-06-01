【フジテレビ：ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー】 4月18日21時～23時10分 放送 フジテレビは、映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」を本日4月18日21時より放送する。 本作は、任天堂とイルミネーションが手掛ける「スーパーマリオブラザーズ」の世界を原作とした3DCGアニメ映