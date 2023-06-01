4月18日 記事更新 まだまだ各所でスプリングセールが行なわれている4月第3週。本稿ではセール終了が迫っている注目タイトルを厳選し、紹介していきたい。 ニンテンドーeショップでは「違う星のぼくら」や「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」などがセール中。PlayStation Storeでは「龍が如く8デラックス・エディションPS4 & PS5」や「ウィッチャー3ワイルドハ