スズキ株式会社は、移動型基地局の実証実験に参画した。多目的電動台車「MITRA」を活用し、駐車場の課題解決に向けた取り組みである。【こちらも】（スズキ）の記事一覧はこちら実証は4月5日、福岡県直方市のイベント会場で実施された。駐車場入口での支払い渋滞の解消が目的である。■実証内容スズキの「MITRA」に無線メッシュ通信機と電動昇降ポールを搭載した。これにより広域Wi-Fi環境を構築し、通信の不感地帯解消を図