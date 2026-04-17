トヨタ自動車に関連する取り組みが評価される「クルマ・文化・社会・パートナーシップ大賞（CSP大賞）」の表彰式が開催された。日本自動車会議所が主催し、自動車業界やユーザーの社会貢献活動を顕彰する制度である。第5回では名称に「文化」を加え、意義を拡張した。【こちらも】（トヨタ）の記事一覧はこちら表彰式は3月16日に実施された。会長を務める豊田章男氏は「クルマをニッポンの文化に」との考えを背景に、関係者へ