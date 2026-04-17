SUBARUは17日、新型EV SUV「トレイルシーカー」をサブスクリプションサービス「SUBARU×KINTO」で提供開始した。月額定額で利用できる仕組みとし、BEVの普及拡大を狙う。【こちらも】SUBARUの記事一覧はこちら同サービスは車両代金に加え、自動車税や任意保険、車検、メンテナンス費用などを含めたパッケージ型となる。全国の販売店または専用サイトから申し込みが可能だ。■月額制でEVを利用可能契約プランは「初期費用フリ