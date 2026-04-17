ホンダは17日、軽二輪スクーター「ADV160」の装備を充実させ、一部外観を変更して5月21日に発売すると発表した。スマートフォン連携機能の追加などにより、利便性を高めた改良モデルとなる。【こちらも】ホンダの記事一覧はこちら価格は53万9,000円に設定した。国内の年間販売計画は4,100台とし、日常利用からツーリングまで幅広い用途に対応するモデルとして展開する。■スマホ連携と新メーター採用今回の改良では、スマー