世の中つくづく「楽になった」と言うべきか、「便利になった」と思う。ダスキン（4665、東証プライム）が「清掃用具レンタル」「ミスタードーナツ展開（全国約1000店舗）」を2本柱にした企業であることは、ことさら説明の必要はない。【こちらも】14年ぶり営業利益最高更新、粧美堂の状況を覗くだがダスキンを読ませる記事にするには、読者が「へー」と関心を持つような「社名の由来」や「何故フードビジネスに足を踏み込んだ