１７日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「長征４号Ｃ」。（酒泉＝新華社配信／王衡）【新華社酒泉4月17日】中国は17日午後0時10分（日本時間同1時10分）、高精度温室効果ガス観測衛星を搭載した運搬ロケット「長征4号C」を酒泉衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上げは今回で638回目となった。１７日、酒泉衛星発射センタ