青森県警三沢署は17日、息子の男児2人を浴室に監禁したとして、逮捕監禁の疑いで県内に住む会社員の男（37）を逮捕した。逮捕容疑は2日午前6時10分〜同7時10分ごろ、自宅浴室内で息子2人の両手足を粘着テープで拘束し、監禁した疑い。署によると、容疑を認めている。2人にけがはなかった。2日に県内の児童相談所から連絡があった。当時、自宅には3人以外に容疑者の妻や他の子どももいたといい、署は詳しい経緯を調べている。