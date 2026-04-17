原油価格が大幅に値下がりしています。ニューヨーク原油市場では17日、イランが「ホルムズ海峡の通航は完全に開放される」と表明したことから、原油輸送への不安が後退。売り注文が優勢となり、WTI原油先物価格は一時、前の日に比べ12%値下がりし、1バレル＝83ドル台を付けました。また、ニューヨーク株式市場ではダウ平均株価が一時、1000ドルあまり急騰しています。