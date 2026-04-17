◆パ・リーグ日本ハム３―５西武（１７日・エスコンフィールド）西武・山村崇嘉内野手が今季１号ソロを放った。「５番・一塁」で先発出場。１点リードの８回１死で貴重な追加点となる今季１号ソロを右翼ポール際に放ち、「一発で仕留められて良かった。チームが勝てるバッティングをしたい」と表情を緩めた。山村は前日１６日のオリックス戦（京セラＤ）から１軍に合流していた。